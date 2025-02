FOTOD Politsei otsib Tallinnas kadunud 9-aastast Trevorit

Trevor oli koos klassikaaslaste ja õpetajaga bussis, kus tema kaasõpilased väljusid Kivisilla peatuses. Hetk hiljem avastas õpetaja, et poiss ei ole koos klassikaaslastega. Kuna selgus, et poiss ei sõitnud bussiga ka lõpp-peatusse, on võimalik, et ta väljus liini number 42 vahepealses peatuses.