Tsahkna Haagis: NATO kohalolekut Läänemerel tuleb suurendada

«Hiljutised sagenenud juhtumid veealuse taristuga on hea näide, miks NATO kohaolekut Läänemerel tuleb suurendada ja elutähtsa taristu kaitset tõhustada,» sõnas Tsahkna. «Varilaevastiku tegevus Läänemerel on lubamatu hoolimata sellest, kas taristu on viga saanud vanade ja kasutuskõlbmatute laevade defektide või tahtliku teo tõttu,» lisas ta. «Venemaa kasutab neid aluseid, et rahastada oma sõjamasinat ja jätkuvat agressiooni Ukrainas.»