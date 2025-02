Emeriitprofessor Marju Lauristin märkis aruteluringis, et kõrgharidus ei ole üksikisiku küsimus, vaid kogu ühiskonna toimetulek suures maailmas. «Ei ole olemas tugevat ülikooli ilma tugeva teaduseta,» ütles Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma. Lauristini sõnul tuleb selleks, et ülikool oleks teaduspõhine, ühiskonnal jõuda selleni, et ülikoolihariduseks ei peeta midagi madalamat kui magistrikraad. «See on ikkagi ülikooliharidus!» lausus Lauristin. Ta leidis, et ülikooliharidus peab nõudma, et oleks olemas uurimiskogemus, analüüsi- ja üldistamise kogemus, ning praegu annab seda vaid magistrantuur. «Suure ettevõtte juht ja pankade divisjonijuhid peaksid olema doktorikraadiga,» rääkis Lauristin.