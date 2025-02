Sergei Metlev: olen arvanud, et minu vanuses inimestele ei anta selliseid teenetemärke

Sergei Metlev nentis, et küllap on teenetemärk seotud tema ajakirjandusliku tegevusega Postimehes. «Kui see on seotud minu tegevusega Postimehes, siis see on ka tunnustus kõikidele minu headele kolleegidele, kes koos minuga vaba, läänemeelset venekeelset ajakirjandust Eestis teevad,» sõnas ta.

«See on suurim au, mida Eesti Vabariik saab ühele kodanikule anda. Ma olen 33-aastane ja siiamaani olen arvanud, et sellises vanuses inimestele ei anta selliseid teenetemärke,» muigas Metlev. «See teeb mind lihtsalt sõnatuks, tänulikuks ja ma väga loodan, et saan ka tulevikus olla Eesti Vabariigile, eesti rahvale kasulik.»

Küsimusele, mille pärast Metlev südant valutab, tõi ta välja, et kuna elame raskel ja ohtlikul ajal, tahaks ta, et märgataks rohkem seda, mis meid ühendab ja mida koos suudetakse ära teha.

«Teine asi, mis paneb muretsema või mõtlema, on see, et kuidas teha niimoodi, et inimesed, kelle emakeel on vene keel ja kes on siin elavad Eesti kodanikud, tunneksid päriselt sidet selle riigiga: tahaksid selle heaks tegutseda, valdaksid eesti keelt ja tunneksid ennast siin hästi.»

Metlev rääkis, et on optimistlik inimene ning kui teda midagi ärritab, siis esimene instinkt on tegutseda ja öelda sõna sekka, mitte lihtsalt silmitseda. Veel sõnas ta, et on viimased kümme aastat ka abipolitseinikuna tegutsenud, ent peagi on see teekond lõppemas.

«Rõõmu annab eeskätt see, kui sa tunned, et oled õiges kohas. Tunned, et sa ei ole jõuetu. Tunnetad seda, et tänu sinu tööle on sul võimalik saada kuuldud. See on väga tähtis ühele inimesele, kes tegutseb ühiskonna heaks. Ju siis Eesti Vabariigi president on seda tähele pannud ja olen saanud väikse kinnituse, et kõik, mida olen teinud, oli õiges suunas või lihtsalt hea.»

