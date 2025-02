Riigikogu ja valitsuse vaheline sidepidaja teenetemärgist: ega see ei olegi veel kohale jõudnud

«Ega see ei ole veel kohale jõudnud,» olid Tõnissoni esimesed mõtted Postimehega rääkides. «Tõeline üllatus. Ma olin oma igapäevaste tegevuste juures, kui tuldi ja küsiti: «Kas sa uudist tead?» Tõnisson jäi esimese hooga mõtlema, et kas midagi on juhtunud. «Ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, et midagi sellist võiks minuga juhtuda ja et selline tunnustus tuleb.»