Zelenskõi sõnul tuleb tervishoid muuta taskukohasemaks

«Lisaks meie riigi rahalise vastupanuvõimega seotud teemadele valmistame ka tervishoiuga seoses ette uut päevakorda. Peame toetama iga Ukraina pere ja kõigi meie kodanike finantsstabiilsust. See hõlmab paljuski hindade küsimust ja seda eriti elutähtsate asjade puhul, milleks on näiteks ravimid. See, mida mõned apteegiketid hindadega teevad, on täiesti vastuvõetamatu. See on mul järgmiseks valitsuse ja konkreetselt tervishoiuministriga kohtumise teemaks. Ma olen väsinud nende vastavate ettepanekute ootamisest,» rääkis Zelenskõi.