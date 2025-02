Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe ja endise Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul algas tänavune aasta paljudele inimestele koos automaksuteate ning maksutõusudega. «See, mis hindade tõusuga inimesi veel on ees ootamas, on paljudele suur löök ja seda eriti lastega peredele, pensionäridele ja puuetega inimestele. Meie majanduspoliitika on üles ehitatud selliselt, et kahjuks kannatavad just kõige nõrgemad,» ütles Kõlvart.