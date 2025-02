Politseile teatati, et Põhja-Tallinnas elavale 20-aastasele naisele helistati Omniva ja Swedbanki nimelt, kuid hiljem avastas naine, et kõne käigus vormistati tema nimele 2900 euro suurune laen, teatas BNS-ile Põhja prefektuuri pressiesindaja.

Kelmid helistasid Kristiines elavale naisele veebruari alguses korduvalt palvega kindlustada kontol olev raha. Kelmid palusid naiselt AnyPC programmi allalaadimist, et saada juurdepääsu tema arvutile ning fotosid panga- ja ID-kaardist, mida naine ka tegi. Samuti paluti naiselt PIN-koode. Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on ära kantud 9600 eurot.