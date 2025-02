«Teeme partneritega jätkuvat koostööd, et saavutada ühine arusaam ja nägemus sõja lõpust. Isegi kui Venemaale midagi ei meeldi, siis vajame oma partnerite vahel ühist visiooni, et olla valmis diplomaatiaks. USA, president Donald Trump ja Euroopa Liit usuvad, et diplomaatia on võimatu ilma Venemaata ja ilma Putinita ning nii ma ütlesin, et olen valmis. Kui meil on arusaam, kuidas see sõda läbi saab, siis oleme diplomaatiaks valmis. Mul pole sellega probleeme,» seletas Zelenskõi.