Tsahkna kohtumisel Kelloggiga: Venemaa tuleb sundida oma eesmärkidest loobuma

Välisministri sõnul on Ukraina toetajad viimaste aastate jooksul Ukrainat sõjaliselt abistades ja Venemaad majanduslikult survestades käitunud õigesti ning samal viisil tuleb jätkata. «Vaid siis, kui Ukraina on tugeval ja Venemaa nõrgal positsioonil, on võimalik saavutada Ukrainas püsiv rahu. Vältida tuleb olukorda, kus Venemaa oma eesmärkidest lõplikult ei loobu ja üksnes kogub end, et agressiooniga endale sobival ajahetkel jätkata. Venemaa imperialistlikele ambitsioonidele tuleb teha lõpp,» ütles välisminister.