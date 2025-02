Politsei peatas Jüri ringil kümneid kiirusega patustanud autojuhte

Liiklusjärelevalvekeskus jagas sotsiaalmeedias, et patrullid pöörasid eile suuremat tähelepanu lubatud sõidukiirusest kinnipidamisele Tallinna ringteel Jüri ringristmikul. Mõne tunniga peatati üle 60 autojuhi, kes said politseile selgitusi jagada.

Liiklusjuhtimiskeskus juhtis tähelepanu, et ületades lubatud sõidukiirust 21–40 km/h, on trahv kuni 800 eurot ja juhtimisõiguse saab selle eest ära võtta kuni pooleks aastaks.

«Kas loodetud väike ajavõit on seda väärt?» küsis keskus oma teadaandes ja lisas, et liiklusseadus ei näe ette erandeid piirkiiruse ületamisele. «Enamasti on läbitavad vahemaad suhteliselt lühikesed ja kiirema sõiduga saavutav ajavõit on tegelikult väike ja ei kaalu üles riski enda ja teiste liiklejate ohtu seadmisel.»