Ossinovski: suurim ootus munitsipaalpolitseile puudutab kriisivalmidust

«See käiguvahetus, mida Tallinna munitsipaalpolitsei ametis praegu näeme, on märk uue linnavalitsuse värskest energiast ja ambitsioonist,» kirjutas linnapea.

Ta viitas sellele, et mullu sai Tallinna mupo uue juhi. Oktoobris astus ametisse omaaegne liikluspolitsei juht Elari Kasemets.

Ossinovski arutles, et üles ehitatakse sellist organisatsiooni, mis suudab täita senisest tõhusamalt korrakaitselisi ülesandeid. «Näiteks on linn olnud siiani abitu öörahu ja avaliku korra tagamisel vanalinnas, ent juba varsti esitleme täiesti uut sealse elanikkonna kaitsmisele lähenemise viisi,» ütles ta.

Linnapea tähendas, et tema suurim ootus munitsipaalpolitseile puudutab kriisivalmidust. «Lähiaastate prioriteedid on ülelinnaline varjumiskohtade võrgustik, korteriühistute kriisivalmiduse parandamine ja ka linna kriisivarude suurendamine,» loetles Ossinovski.

Elari Kasemets rääkis oktoobris Postimehe otsesaates , et Tallinn vääriks suuremate õigustega munitsipaalpolitseid.

«Mina näen küll munitsipaalpolitsei tulevikku selliselt, et me oleksime politseile hea partner just taoliste ülesannete puhul, mida politsei ei jõua teha ja võib-olla sellises mahus ei peagi tegema. Võib-olla üks moodne Euroopa pealinn vääriks ikka natuke suuremate õigustega linna korrakaitseüksust,» arutles Kasemets.