Vene kodanike hääleõiguse piiramise eelnõu läheb teisele lugemisele

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) sõnul teeb komisjon Riigikogu juhatusele ettepaneku suunata eelnõu täiskogu ette teisele lugemisele 25. veebruaril. Tema sõnul on see esimene võimalus, arvestades, et põhiseadust muutva eelnõu esimese ja teise lugemise vahele peab jääma vähemalt kolm kuud.