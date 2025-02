Kohus lõpetas kriminaalmenetluse OÜ Õuetuba ja Kristi Loigo suhtes

Kohtulikul arutamisel tuvastas kohus, et kriminaalasja ei ole võimalik mõistliku menetlusaja jooksul lahendada ja süüdistatava õiguse rikkumist kriminaalasja arutamisele mõistliku aja jooksul ei ole võimalik muul viisil heastada, kui süüdistatava nõusolekul kriminaalmenetluse lõpetamisega. See tähendab, et süüdistatav omalt pool loobub kõigist õigeksmõistmisega seotud hüvitisnõuetest.