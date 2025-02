KUKU Ministeeriumi AI-juht: ma ei näe, et Meta saaks keelekorpuse pealt teenida

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) juhatas Meta ehk Facebooki emafirma meeletu hulga Eesti meediaväljaannete artikliteni, et Meta saaks arendada oma tehisintellekti rakendust, kirjutas Postimees möödunud neljapäeval. Küll aga ei küsitud selleks meediaettevõtetelt luba.

«Metale pole midagi üle antud, vaid on viidatud, kus on keeleandmed, mis on täna kõigile kasutatavad,» täpsustas Velsberg, rääkides avaandmetest, millele huvilised ligi pääsevad. Saatejuhi küsimuse peale, kas justiits- ja digiministril on aga üldse voli suunata Meta Eesti ajakirjanike artikliteni, kordas Velsberg taas, et need on kõigile niigi kättesaadavad.

Samas rääkis meediaettevõtete liidu tegevjuht Väino Koorberg Postimehele eelmisel nädalal, et kui eesti keele korpuse jaoks võisid EKI ja keeleteadlased artikleid koguda seaduslikult, tuginedes projekti teaduslikule eesmärgile, siis nüüd anti need Metale üle kommertseesmärgil ning see ei tohiks seaduslik olla.

Seega miks ei pidanud ministeerium meediaettevõtetega enne nõu ega küsinud luba? «Ma arvan, et see vestlus oleks pidanud üldse toimuma aastal 2013, kui eesti keele instituut (EKI) hakkas koondama üldkorpust,» sõnas Velsberg. Ta möönis, et möödunud nädalal ministeeriumilt meediasse laekunud pressiteate sõnastus võinuks parem olla.

Paljuski on justiits- ja digiministeeriumile avalikkuses ette heidetud, et ajal, kui Facebook teenib Eesti inimeste pealt raha, siis selle emafirma Meta siin makse ei maksa. Küsimusele Meta kommertslike eesmärkide kohta jäi ametnik skeptiliseks. «Kuna Meta Llama mudel on täiesti vabavaraline, siis ma ei näe, kuidas Meta saaks selle pealt raha teenida.»

Velsbergi andmeil plaanib ministeerium meediaettevõtetega kohtuda sel reedel, et leida kõigile sobiv lahendus.