Kas Eesti majandus vajab teadusdoktoreid?

«Mulle väga meeldib, et Saarma on võtnud teaduse ja ettevõtluse üksteisele lähemale toomise südameasjaks,» ütles Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) iduettevõtluse valdkonnajuht Vaido Mikheim. «Olen nõus, et meie majandus ei ole praegu piisavalt teadusmahukas, kuid rõhutaksin siiski sõna «piisavalt». Teeme pidevalt tööd süvatehnoloogia iduettevõtluse ökosüsteemi arendamisel, et meie majandus muutuks teadusmahukamaks. Ma ei taha nõustuda arvamusega, nagu poleks Eesti tööturul ruumi teaduste doktoritele. Meil on nii iduettevõtteid kui ka küpse majanduse ettevõtteid, kus juba praegu töötab doktorikraadiga teadlasi, ning majanduskasvu saavutamiseks ja säilitamiseks vajadus nende järele kasvab.»