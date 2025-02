Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats (KE) ütles, et valitsusjuhina on Kristen Michal asunud ellu viima kahjulikku energiapoliitikat, mis kahjustab Eesti majanduse väljavaateid ja inimeste toimetulekut ning teenib valdkonnaga seotud ettevõtjate huve.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Martin Helme (EKRE) lisas, et Kristen Michal on valetanud seoses oma rolliga pankrotis oleva Nordica rahastamisotsustes.

«Avalikkusele on Kristen Michal selgitanud, et kliimaministrina ei kiitnud tema või tollane valitsus heaks järjekordseid rahasüste Nordicale, kuid just tema ametisoleku ajal tehti EISA eraldisena firmale 1,5 miljoni euro suurune laenueraldis, mis sai teoks üksnes tema juhitud ministeeriumi surve tõttu,» märkis Helme. «Lisaks initsieeris Kristen Michal eelmise aasta suvel seadusemuudatuse, et luua võimalus Keit Kasemetsa riigisekretäriks saamiseks. Viis, kuidas peaminister on talle sobiva riigisekretäri ametisse nimetanud, on kohatu ja seab kahtluse alla riigisekretäri sõltumatuse.»