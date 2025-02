Iseseisvuspäeva eel jagatakse Lasnamäe korteriühistutele sümboolne arv riigilippe

Lipu saamiseks on vajalik eelregistreerimine. «Eesti ilmastiku tõttu kuluvad õuelipud väga kiiresti, veelgi enam Lasnamäel, kus tuulised ilmad on igapäevane nähtus. Meie soovime, et riigipühadel oleks Lasnamäe kaunistatud ilusate riigilippudega ning selleks korraldame juba kolmandat aastat korteriühistutele lippude jagamise aktsiooni,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko.