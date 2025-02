Sellest väikesest remargist tasub tähele panna paari nüanssi. Ei Mead ega Senor pole MAGAd (see tähendab, ei esinda hüüdlauset Make America Great Again, «Teeme Ameerika taas vägevaks»). Senor on vabariiklaste 2012. aasta presidendikandidaadi Mitt Romney endine nõunik ja Mead tuleb president Ronald Reagani aegsest klassikalise liberalismi transatlantilise akadeemia traditsioonist. Mõlemad on paremtsentristid, mitte mingid äärmuslased, aga ometi arvavad Euroopa kohta nii. Ja Mead ei ütle seda kuidagi vihaselt või parastavalt, vaid lihtsalt fakti nentides. Täna on kolmapäev, homme on neljapäev, Euroopa on tühi koht.