Venemaa kulutab suuri ressursse droonitehnoloogia mastaapseks kasutuselevõtuks

Välisluureamet kirjutab värskes aastaraportuis, et riikliku drooniarenduse projekti raames arendatavad ja toodetavad droonid on standardiseeritud tüübi, suuruse ja funktsiooni järgi, näiteks lennuki, multirootori või kopteri tüüpi kerge, keskmine või raske droon transpordi, õppe või luure otstarbega.

Standardiseeritud tootmis- ja arendustegevuse tagamiseks rajatakse projekti raames üle Venemaa 48 teadus- ja tootmiskeskust, mis on valdkonna ettevõtete ühiskasutuses labori- ja tootmistehnika jagamiseks. Keskustes on olemas arendus-, testimis- ja tootmisvahendid ning personal projektiga liitunud ettevõtete toetamiseks. Venemaa plaanib toetada projekti keskmiselt umbes miljardi euroga aastas kuni aastani 2030 ning tagada sama ajaga sektoris miljoni töökoha loomise spetsialistidele, kes kantaks riiklikku elektroonilisse andmebaasi. Ühtlasi on projekti raames püstitatud eesmärk tagada droonideteemaline õpe 75 protsendis Venemaa koolidest.