IN MEMORIAM Marilin Vikat lahkus meie seast ootamatult ja ülekohtuselt vara (13. IV 1985 – 11. II 2025)

«Pärast äkilist haigestumist seiskus tema süda, jättes valusa tühimiku nii lähedaste kui ka kolleegide ja lugejate südamesse. Marilini lahkumine on meeldetuletus, kui habras on elu ja kui oluline on hoolida oma lähedastest,» nendib Strandberg. «Meie saame tema mälestust austada, olles hoolivamad ja tähelepanelikumad oma lähedaste vastu. Me ei tea kunagi, kui palju aega on meile antud, kuid saame selle aja jooksul näidata, et nad on meile olulised. Kuulata, küsida, olla olemas – mitte ainult rasketel hetkedel, vaid ka siis, kui kõik näib olevat hästi.»