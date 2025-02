Kuigi umbusaldusavalduse algatas Keskerakond, astus opositsiooni esindajana esimesena kõnepulti Urmas Reinsalu (Isamaa). Ta meenutas 23. juulit 2024, mil Michalist sai Eesti peaminister. «Kahjuks oleme jõudnud teie juhtimisel poole aastaga sellesse punkti, kuhu Kaja Kallase juhtimisel kuluks aasta,» teatas Reinsalu. Ta lisas, et inimesed on hakanud üha häälekamalt oma pahameelt väljendama ning sekkumas on isegi need, kes varem poliitikat kõrvalt vaatasid.