Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna peaspetsialist Tanel Ader tõdes, et nii kohale kui ahvenale on püügisurve Pärnu jõel viimastel aastatel tuntavalt tugevnenud. Nii plaanitakse tuleval kevadel erandkorras uurida Pärnu jõe ja lahe koha- ja ahvenavaru. Ader märkis, et praegu on keeruline vastata, kas ja kui suures ohus varu on ja millised peaksid olema püügisoovituste normid Pärnu jõel, ehkki mereinstituudi teadlased on väljendanud muret kohavaru võimaliku kokkukukkumise pärast.