Häirekeskus sai kolmapäeval kell 8.23 teate, et Lasnamäel Peterburi teel on maas pikk kütuseriba. Lasnamäe päästjad nägid sõites, et kütuseriba algas Paneeli ja Peterburi tee ristist ning ulatus Tooma tänava parklani. Sealt leiti lekkiva kütusepaagiga veoauto.