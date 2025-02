Politseisse pöördus 46-aastane mees, kellele helistati väidetavalt Omnivast, kust öeldi, et talle on saadetud tähitud kiri. Sellega seoses on temalt juba kolm eurot võetud, aga nüüd tuleb see talle tagastada. Mehelt küsiti kodust aadressi, ID-kaardi numbrit ning seda, millises pangas ta raha hoiab.