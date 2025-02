Aruanne lugejale Tehisintellekt ja Facebook muudavad uudiste mõjukust

Kuigi päevas ilmub Postimehe portaalides sadu lugusid, jõuab postimees.ee esilehele neist paraku vaid väike osa. On võimalik küll avastada uudiste maailma ka eri portaalide või rubriikide esilehtedelt, kuid enamik eelistab toimetuse pakutavat sisu lugeda siiski postimees.ee esilehelt. Kui osa inimesi käib uudiseid lugemas iga mõne aja tagant ja teised kord päevas või paar korda nädalas, siis kuidas pakkuda neile kõigile huvitavat ja vajalikku infot ühel ja samal lehel?

Selleks valibki olulisemaid lugusid toimetaja, aga osa valikutest teeb ka tehisintellekt. Sellest tingituna vaheldub lugude valik esilehel kiiremini ja palju rohkem lugusid jõuab oma lugejateni. Nii on igal lugejal oma personaalne esikülg, mille varjukülg on, et juba loetud lugu ta oma esilehelt enam ei leia.