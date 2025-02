Aruanne lugejale Kust kaob, sinna tekib

Digitaalsete meediakanalite populaarsus on suur ja kasvab veelgi, samas kui paberlehtede väljasuremist on ennustatud juba mõnda aega. Eks mitmed väljaanded ongi paberil ilmumise lõpetanud ja ka meie paberlehe tellijate arv kahaneb, kuid peame tõdema, et oleme oma prognoosides olnud liiga pessimistlikud. Postimehe paberleht on endiselt paljudele inimestele oluline ja usaldusväärne allikas igapäevaste uudiste saamiseks, tellijate arv on aastaga langenud vaid seitse protsenti. Oleme väga tänulikud oma lojaalsetele lugejatele traditsioonilise trükimeedia eelistamise eest ning pingutame, et see jääks veel aastateks kestma.