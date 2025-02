Praegu on ukrainlastel suurtükimürskudega olukord enam-vähem hea. Ida-Ukraina erinevatel rindelõikudel oli veebruari alguses mürskude suhe Ukraina kahjuks 1:2 kuni 1:3. Ühel rindesuunal väitsid Ukraina ohvitserid, et neil on mürskude tulistamises isegi väike ülekaal. Arvestades Ukraina suurtükiväe paremaid Lääne suurtükke ja paremat tabamistäpsust, võib öelda, et suurtükiväe osas pole ammu olnud Ukraina jaoks nii head seisu.