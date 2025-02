Keldo valitsusjuhtide tippkohtumisel: Eesti mängib suurriikide liigas

«Eesti on üks kõige arenenuma digitaalse ühiskonnaga riike maailmas ja me ei teadvusta seda ainult iseendale, vaid selle järgi meid tuntakse. Sellele viitab teiste riikide kaugeltki mitte raugev huvi meie digieduloo ja kogemuste vastu ning sain seda mitmetes World Governments Summiti paneelaruteludes jagada,» vahendas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) Keldo kommentaari. «Ühtlasi sain uhkusega parandada paneelide juhte, et 99 protsendi asemel on meil eelmise aasta lõpu seisuga 100 protsenti avalikest teenustest digitaalsed – nüüd ka abielulahutus.»

Keldo sõnul lubab väiksus olla Eestil paindlik ja innovaatiline, mis on võimaldanud palju saavutada ning olla tõhusa ja digitaalse riigi eeskujuks. «Tähtis roll on olnud avaliku ja erasektori koostööl, kus vajaliku ekspertiisi ja võimekusega ettevõtted on aidanud luua lahendusi, mis vastavad kõrgeimatele turva- ja kvaliteedistandarditele. Lisaks pole me oma ekspertiisi jagamisel olnud kitsid – Eesti on oma digilahendusi ja -teavet eksportinud ligi 130 riiki üle maailma,» ütles Keldo ning nentis, et innovatsioon ei sünni isolatsioonis, vaid partnerlussuhete ja jagatud kogemuste teel.