Mälestusüritusel osalejatel olid käes plakatid, millel oli kirjas «Putin tappis Navalnõi» või «Putin on mõrvar». Kohal oli umbes 40 inimest.

Navalnõi endine abi Leonid Volkov kirjutas Telegramis, et mälestusüritused on kavas üle kogu maailma. Navalnõi lesk Julia Navalnaja korraldab mälestusürituse Berliinis, kuhu paljud Vene opositsionäärid on ümber asunud.