KUKU Alar Karis: olen lähedalt näinud selliseid jõhkrusi, mida terve elu ei kujutanud isegi ette

Müncheni julgeolekukonverentsilt äsja naasnud presidendi sõnul pole me võib-olla ennast piisavalt tugevana näidanud. «Tuleb ennast kokku võtta ja mõelda, kas kuskil on tehtud vigu.» Siiski on president optimistlik, et Euroopa rahuläbirääkimistelt eemale ei jää, kuivõrd Ukraina oma liitlasi aruteludesse kindlasti kaasab.

Pärast telefonikõnet Vladimir Putiniga rääkis USA president Donald Trump meediale, et Putin tahab rahu. Selles on Karise sõnul Trumpil õigus, küll aga ei ole see rahu, mida Euroopa ootaks või tahaks. «Tuleb leida viis, et rahu lõpuks saabuks ja ikka nendel tingimustel, mida vabad ja läänemeelsed riigid – sealhulgas meie – näevad,» lausus president.

Karis nentis, et paljudel Euroopa riikidel on siseprobleeme, otsitakse kantslereid ja presidente ning leidub kohti, kus valimised pole läinud ootuspäraselt. «Eks see väljapoole ei paista tugeva keskkonnana.»

Enne nädalavahetusel toimunud Müncheni julgeolekukonverentsi külastas president nii Palestiinat kui Iisraeli. «Need videod, mis mulle seal näidati inimese poolt, kes oli ellu jäänud... Need on õõvastavad,» kirjeldas ta nähtut. «Tulles paralleelselt ka Ukraina juurde tagasi, siis ma olen üle 60 aasta vana. Viimase kolme aasta jooksul olen ma lähedalt näinud selliseid jõhkrusi, mida terve elu ei kujutanud isegi ette,» sõnas Karis kokkuvõtteks.

Kuula presidendi muljeid nii Lähis-Idast kui ka julgeolekukonverentsilt pikemalt juba Kukust!