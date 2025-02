Siseministeerium: kloostrilt ei oodata poliitikas osalemist, vaid seaduste täitmist

Siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonna nõunik Ringo Ringvee meenutas nunnadele, et soov, et klooster muudaks oma sidemeid, ei ole tulnud ootamatult. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) on isiklikult arutanud seda teemat kloostri esindajatega. «Klooster on selle protsessi tarbeks isegi advokaadid palganud, kellega oleme kohtunud. Samuti on Siseministeerium pidanud nii kloostri kui tema advokaatidega kirjavahetust, kus neid küsimusi on lahatud. Liiatigi on teemat meedias kajastatud pea aasta aega,» ütles Ringvee nunnadele.