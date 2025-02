«Nagu teame, on majanduslik olukord äärmiselt keeruline ning nõuab raskeid valikuid. Kultuuriasutuste, sealhulgas Eesti Kontserdi tegevustoetus vähenes neli protsenti ehk veerand miljonit eurot. See on meie jaoks väga suur summa ning paraku ei ole lähiaastatel näha olukorra paranemist. Selleks, et muutunud oludes organisatsiooni jätkusuutlikkust säilitada, peab Eesti Kontsert üle vaatama oma struktuuri ja seal ümberkorraldusi tegema,» ütles Eesti Kontserdi juhatuse liige Kertu Orro.