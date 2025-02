Plaan anda MTA-le jälitusõigus ei saanud õiguskomisjonilt rohelist tuld

Rahandusministeerium selgitas, et MTA juba kasutab kõiki jälitustoiminguid, mis kriminaalmenetluse seadustik ette näeb, kuid on kohustatud osa neist tegema koos Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) või Kaitsepolitseiametiga (KAPO) ning see toob kaasa väga suurel hulgal asjatut halduskoormust, kus ühte kuritegu peab uurima kaks asutust nii, et kogu sisuline uurimine toimub MTA poolt ja PPA panustab vaid teatud bürokraatlike toimingutega ehk vormistab dokumente, allkirjastab, teeb väljavõtteid jne. See aga ei ole rahandusministeeriumi hinnangul piisavalt efektiivne.