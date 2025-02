Prokuratuur suitsiidikontorist: elu lõpetamiseks on vaja selgeid ühiskondlikke kokkuleppeid

Kaldoja kirjutab prokuratuuri aastaraamatus, et see vajab selget kokkulepet milliseid õigusi tahab ühiskond kellelegi anda ja kelle hoolde ollakse valmis enda elu üle otsustamise andma.

«Riigi ülesanne on tagada, et need kokkulepped oleks kõikidele arusaadavad ning otsustused teadlikud, asjatundlikud ja usaldusväärsed, ning luua tingimused väärikaks lahkumiseks nii lahkuja kui ka mahajääjate jaoks. Keegi ei tohi karta, et aidates kaasa väärikale lahkumisele, võib abistaja omakorda midagi rikkuda,» märkis Kaldoja.