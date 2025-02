Tallinnas kerkivad lasteaed, kool ja hoolekandeasutused Haaberstisse Pikaliivale

Planeeringuala on enam kui 15 hektari suurune ning jääb Pikaliiva tänava ja Harku järve vahele. Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul on uute koolide ja lasteaedade rajamine linna prioriteet. «Oluline on, et need oleksid esiteks kodu lähedal, ja teiseks, et neid oleks piisavalt selle tarbeks, et koolid ja lasteaiad saaksid töötada mõistliku koormusega,» ütles Ossinovski. Pikaliiva on tema sõnul üks nendest halbadest ajaloolistest näidetest, kus on lastud põllud täis ehitada kortermaju, kuhu on palju inimesi kolinud, aga piirkonnas pole ühtegi kooli ega lasteaeda. «See on juba iseenesest halb, aga toob kaasa ka vajaduse lapsevanematele viia oma lapsi haridusasutustesse, valdavalt autoga. Nüüd me liigume üsna tempokalt selles suunas, et rajada sinna uusi haridusasutusi. Aga see on ainult üks osa laiemast programmist, milles me lähiaastatel oleme rajamas kolme uut kooli ja enam kui viit uut lasteaeda,» rääkis Ossinovski.