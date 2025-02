Tartu abilinnapea ja kriisikomisjoni aseesimees Raimond Tamm (RE) ütles Postimehele, et kella 16 paiku oli veetase jõudnud mõõtegraafiku nullist arvestatuna 256 sentimeetrini. Ta lisas, et linn on võtnud kasutusele abinõud, et liigvesi ei saaks kusagil kahju tekitada. «Selge on see, et loodusjõudude vastu ei saa ning Emajõge oma sängis hoida pole füüsiliselt võimalik. Saame teha ainult seda, mida meie süsteemid võimaldavad,» sõnas abilinnapea.