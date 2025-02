KAS OLED NÄINUD? Politsei otsib taga nädal tagasi kadunud kaht poissi

Politsei on kontrollinud viimaste päevade jooksul nii laste kodu ümbrust kui ka teisi võimalikke viibimiskohti. «Oleme suhelnud ka poiste lähedastega, kuid seni neid veel leida pole õnnestunud. Tuttavate sõnul on poisse viimastel päevadel nähtud nii Jõhvis kui ka Sillamäel, ent asukohtade kontrollimise hetkeks on poisid jõudnud juba edasi liikuda,» vahendas pressiesindaja.

12-aastane Ilja. Foto: PPA

Politseile on teada, et telefonitsi suhtlevad poisid ka oma sõpradega, kuid oma asukohta nad seni reetnud ei ole. «Jätkame otsinguid, kuniks poisid on leitud.»

Lähedaste sõnul võivad lapsed viibida nii Narvas, Sillamäel, Vaivaras kui ka Jõhvis, kuid välistatud ei ole ka teised piirkonnad.

Ilja on umbes 180 cm pikk ning tugevama kehaehitusega. Tal on lühikesed heledad juuksed. Kodust lahkudes oli poisil seljas põlvedeni ulatuv must sulemantel, jalas hallid püksid ja punased tossud.

Nikita on umbes 180 cm pikk ning kõhna kehaehitusega. Tal on lühikesed punast värvi juuksed. Lahkudes kandis ta seljas põlvini ulatuvat musta jopet ning jalas valge-mustakirjusid tosse.

«Palume kõigil, kes on lapsi kuskil näinud või teavad, kus nad viibida võiks, sellest häirekeskuse telefonil 112 teada anda.»