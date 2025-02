Eelmisel aastal halvenes Eestis liiklusolukord märgatavalt

«Liiklusohutuse olukord vajab tõsist sekkumist, sest 2024. aastal suurenes liikluses hukkunute arv miljoni elaniku kohta Põhjamaadest ainult Eestis, samal ajal kui kõigis naaberriikides see vähenes,» sõnas taristuminister Vladimir Svet. «Selge on, et senised meetmed meid enam edasi ei vii ning peame mõtlema, kuidas muuta suund paremuse poole.»