FOTOD Vilja Toomast piiskop Danielile: Eesti ei jää alles, kui me asja nii jätame!

«Ma täpsustan, et võtan sõna nii kloostri kui kiriku esindajana,» rõhutas vandeadvokaat Steven Hristo Evestus tänades riigikogu õiguskomisjoni esimeest, kes võttis vastu Pühtitsa kloostri nunnade palvekirja. «Võib öelda nii, et päästis riigikogu au, sest see oli mõeldud tegelikult riigikogu esimehele. Aga ma loodan, et need sõnumid jõuavad edasi õiguskomisjoni ja selle liikmetele,» püüdis Evestus kinnistada narratiivi, et kloostri delegatsiooni ei koheldud piisava väärikusega, ehkki riigikogu kantselei oli selgelt teada andnud, et esmaspäeval Lauri Hussaril (Eesti 200) nende vastuvõtuks aega pole.