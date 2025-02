Michal ütles Postimehele, et eeskätt oligi arutluse all, kuidas saaks nii Euroopa riigid kui ka liitlased Ukrainale abi osutada. «Loodetavasti saame märtsis Euroopa Liidu ülemkogul teha muudatusi eelarvereeglites, mis võimaldaks riikidel kaitsekulutusi tõsta,» lisas ta.

Michali sõnul on vaja Ukrainat toetada kõigega, mida seal vajatakse. «Selleks, et Euroopa oleks mõjukamas positsioonis, on vaja venelasi survestada – neile tegelikult ei meeldi sanktsioonid, tariifid, eri kaubandusliikide kinnikeeramine,» nentis ta. «Sellistele asjadele vajutamine sunnib venelasi Euroopaga arvestama.»