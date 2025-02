Miinisadama süvendustööd tõid veepinnale jääkreostuse

Hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest levis mõningane reostus esmakordselt akvatooriumist välja 12. veebruaril. Jääkreostus sai likvideeritud ühe päevaga. Kuus päeva hiljem pääses sadamaalalt välja teine reostus ning ka see olukord on kontrolli all, teatas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK).