Tallinnas ja Harjumaal tohib laupäevast minna järvede ja tiikide jääle

Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Reili Uueküla märkis, et kalendri järgi on talv küll peaaegu lõppemas, kuid lõpuks on külmakraadid püsinud nii kaua, et Põhja-Eestis saab jääkeeldu leevendada.

«See aga ei tähenda, et inimesed jääl oma valvsuse peaksid kaotama. Algaval koolivaheaja nädalal on lapsevanematel õige aeg oma võsukestele rääkida jääohutusest. Panen kõigile südamele, et enne jääle minekut hindaksid kõik, kas jää on piisavalt paks, kannaksid kaasas vajalikku ohutusvarustust ja kontrolliks jääkaardilt, kas värsked mõõtmistulemused kinnitavad jää paksust,» ütles.

Jääolude kohta leiab infot ilmaäpi ILM+ uuendatud jääkaardi rubriigist või veebist. Kaart on informatiivne ning igaüks vastutab oma turvalise käitumise eest ise. Samuti leiab kaardilt infot tehislike uisuväljakute kohta, kus on turvaline uisutada.

Jääle minnes tuleb olla ettevaatlik. Jääle minekust tasub lähedastele teada anda ning võimalusel ka seltsiline kaasa võtta, sest nii on abi olemas ka siis, kui õnnetus peaks juhtuma.

Jääaluse vee temperatuur on vaid paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees suudab täiskasvanu pidada vastu kümmekond minutit, laps veelgi vähem. Seepärast on oluline, et lapsevanemad selgitaksid pere pisematelegi talve esimese jää ohtlikkust ning hoiaksid silma peal, et lapsed püsiks jääst eemal, kuniks külm on selle piisavalt tugevaks kasvatanud.