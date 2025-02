Jaak Aaviksoo: energiamajanduse arengukavaga tuleb alustada otsast peale!

Aaviksoo põhjendas: «Inimesed, kes on olnud senise poliitiliselt manipuleeritud dokumendi sünni juures, on kaotanud usalduse. Ma ei eksiks ministri või valitsuse vahetamise kemplusse, see oleks poliitiline melu. Aga kes konkreetselt selle teksti on kokku kirjutanud, võiks juhtpositsioonilt taanduda.»