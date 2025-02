Parimad rõivad on austusavaldus

Etikett on soovitus inimese elu lihtsustamiseks ja markeerimaks sündmuse kaalu: see ei ahista, vaid toetab. Aastate eest halvustati supermodell Carmen Kassi, kes saabus vastuvõtule ideaalselt istuvas tippdisaineri õhtukleidis. Ei, seksikus pole surmapatt, tegelikult väärinuks kaunitar kadekriitika asemel hoopis aplausi! Ning inimese isiklik maitse on üleüldse teema, mille üle intelligentne inimene ei vaidle. Kes siiski soovib mingeid turvapiire, milles mängida, siis vaadaku vaid, et härral ülikond istuks, king oleks hoolitsetud, daami kleit ulatuks maani ning aksessuaarid poleks argised. Muus osas fantaasiale piire ei panda!