Michal Kiievis: Põhjala ja Balti riigid aitavad formeerida Ukrainal sõjaväebrigaadi

Eesti peaminister Kristen Michal (RE) ütles Kiievis, et eesmärk on sel aastal ühiselt anda üksusele vajalik väljaõpe, sealhulgas varustus, laskemoon ja muud vajalikud vahendid. Täpsemad sammud lepivad Põhjala ja Balti riigid kokku lähiajal.

Michal rõhutas, et nüüd on aeg teha rohkem ja kiiremini. «Eesti sammub oma sõnade järgi ja suurendab sel aastal sõjalist abi Ukrainale veel veerandi võrra, hankides lisaks 25 miljoni euro eest 10 000 mürsku,» rääkis Michal. «Sellele lisandub juba lubatud abi Eesti kaitsetööstuselt 100 miljoni euro ulatuses.»

«Ukraina on näidanud maailmale tõelise vastupidavuse tähendust. Oma kangelaslikus võitluses Venemaa agressiooni vastu ei sõdi Ukraina ainult enda, vaid kogu reeglitel põhineva maailma eest. Meie missioon on neid toetada. Ukrainal on õigus ise valida endale liitlasi,» ütles Michal.