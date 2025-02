Kaitseväe juhataja aastapäeva kõnes: suurriigid on taas maailma ümber jagamas, Eesti ei alistu enam kunagi

Ta kinnitas, et nagu eestlaste esivanemad varem, tuleb Eesti ka sellest olukorrast võitjana välja. «Meie tulevik ja saatus on meie endi kätes. Praegu on meil veel võimalus teha jõupingutusi potentsiaalse sõja ärahoidmiseks. Järgnevad kaks kuni viis aastat on otsustava tähtsusega veenmaks Venemaad, et agressioon meie vastu kukub haledalt läbi. Selle saavutamiseks oleme me märksa rohkem valmis kui kunagi varem, kuid teha on veel väga palju ja selle tegemisega on kiire.