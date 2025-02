Põhiseaduskomisjon arutab korruptsioonivastase seaduse muutmist

Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) rääkis, et komisjon on eelnõuga plaanitavaid muudatusi mitmel korral juba arutanud, sealhulgas ära kuulanud huvigruppide seisukohad. Samuti on justiits- ja digiministeerium tutvustanud komisjonile oma ettepanekuid, kuidas arutelude põhjal eelnõu riigikogu menetluse käigus parandada.

Terras ütles, et komisjon soovib tänasel avalikul istungil eelkõige läbi arutada küsimuse, mis puudutab ametiisikute krüptovara deklareerimist: kui algselt nägi eelnõu ette, et huvide deklaratsiooni esitajad peavad hakkama deklareerima ka oma krüptovara, siis nüüd on justiitsministeerium teinud ettepaneku see kohustus eelnõust siiski välja jätta.

«Arutelud selle üle, kas krüptovara on käsitletav investeeringu või valuutana ning kas sellele peaks vastavalt kohalduma või mitte kohalduma deklareerimise kohustus, on kestnud pikka aega ning Riigikogu peab leidma sellele eelnõu teise lugemise eel läbikaalutud lahenduse,» lausus Terras.

Teise teemana arutab komisjon riigikogu liikme Eduard Odinetsi (SDE) esitatud muudatusettepanekut, mille eesmärk on piirata kohalike omavalitsuste hallatavate asutuste juhtide osalemist otsuste tegemisel, mis puudutavad otseselt nende juhitavaid asutusi. Ettepaneku järgi peaks ka neile laienema toimingupiirang, mis kehtib juba praegu omavalitsuste asutatud juriidiliste isikute juhtidele.

Valitsuse algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõuga kaasajastatakse 2013. aastast kehtinud seadust ning täpsustatakse ametiisikute toimingupiirangu rikkumisega seonduvat regulatsiooni, kus eelkõige muutub selgemaks ametiisikuga seotud inimeste loetelu. Seotud isikute suhtes otsuste ja toimingute tegemine on keelatud ning kohaldub toimingupiirang. Samuti täpsustakse eelnõuga, et kui ametiisik on seotud isik sellises juriidilises isikus, kuhu ta on määratud tööalaselt, siis ei tohi ta teha toiminguid ja otsuseid iseenda kui füüsilise isiku suhtes, näiteks enda töötasu ja hüvitiste küsimuses. Tervishoiutöötaja ei pea eelnõu kohaselt seotud isiku suhtes toimingupiirangut kohaldama, kui tervishoiuteenuse osutamine ei loo talle või temaga seotud isikule olulist põhjendamatut eelist. Lisaks näeb esimese lugemise läbinud eelnõu praegu huvide deklaratsiooni esitajale ette kohustuse deklareerida krüptovara ning osalused ühisrahastusprojektides ja nõuded ühisrahastusprojektide vastu. Samuti tuleb edaspidi deklareerida, kui ollakse määratletud äriühingu tegeliku kasusaajana.