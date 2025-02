«Kas on sul veel usku, et kõik jääme ellu?» 24. veebruari hommikul ei olnud need sõnad veel lauluna kõlanud, aga õhus olid nad juba olemas.

Kui kell on saanud 7.31, haarab mind Pika Hermanni jalamil ühtäkki hirm. Kuidagimoodi olen uneähmasena endale jätnud meelde, et päike peab sel sombusel hommikul tõusma kell 7.30 ning seda, kuidas koos päiksega tõuseb torni ka Eesti lipp, on Toompeale tulnud vaatama tuhanded inimesed. Kuid kell on juba 7.31 ning ikka veel ei juhtu midagi. On hämar ja vaikne – ka Tallinna tänavalaternad klõpsatasid ära kustuda juba paari minuti eest.