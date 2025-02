President Alar Karis rääkis vabariigi aastapäeva kõnes, et Eesti pikaajalise arengu tagamiseks on kindlasti vajalik samm hariduse uuendamine ehk tuleb ümber vaadata arusaamad õppimisest ning võtta kasutusele uued võimalused ja tehnoloogilised lahendused.​

Tema sõnul on Eesti praegu silmitsi järgmise suure murrangulise tehnoloogia saabumisega. «Nii nagu interneti massilise leviku esimestel aastatel ei suutnud me arvata, et meie elu igapäevaseks osaks saavad sotsiaalvõrgustikud või e-riik, ei oska me praegu ette näha, kuidas tehisaru lõpuks meie maailma muudab. Kuid teadvustagem – see muutus saab olema suur,» ütles Karis.

Riigipea lisas: «Minu soovitus oli temaga kiiremas korras tutvust teha. Õppida – nii õpilastel kui õpetajatel – selle teadmise abil oma elu hõlbustama ja üheskoos kasulikke lahendusi looma. Ja et kooliõpilastele tuleks tagada uutele abimeestele ligipääs, et anda tiigrile uut hoogu hüpata nii kaugele ja kõrgele, et hüppest saaks lend.»

Karis ütles, et sellest kantuna kutsus ta enda juurde ükssarvikuid kasvatanud Eesti ettevõtjad, et mõelda, kuidas meie majandusele uusi arengutõukeid pakkuda. «Sel vestlusel pillati mõte, et miks mitte anda kõigile Eesti kooliõpilastele vaba juurdepääs uutele, kõige parematele tehisaru mudelitele.»

Tema sõnul läks see mõttekild lendama ja teisipäeval kogunevad Kadriorus Eesti ettevõtjad, haridustegelased ning haridus- ja teadusminister, et anda ametlik algus uuele haridusprogrammile, mille tulemusel jõuab juba sel sügisel digitaalne õpivara ja keelemudelid paarikümne tuhande õpilaseni Eestis. Programm on suunatud esialgu gümnaasiumiõpilastele.

«See muudab õppimist. Uue tehnoloogia abil saame ehk teoks teha selle, millest haridusspetsialistid on unistanud: et igaüks saaks õppida isikupärastatud programmi järgi. Et hariduse tuum on mõtlemise arendamine, mitte pelgalt olemasoleva teadmise kinnistamine,» ütles Karis.

TI-Hüpe 2025 programmi nimi on seotud tehisintellektiga (TI) ja saanud tõuke Tiigrihüppest, milles suurendati ja arendati arvutusvõimsust ja andmesidelahendusi.